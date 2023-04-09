Bakırköy'de 54 yıllık sitenin yıkımına başlandı

Bu kapsamda yapılan incelemede riskli bulunan ve tahliye işlemleri tamamlanan sitenin bazı kısımlarının yıkımına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla başlandı.

İMAMOĞLU: BU İSTANBUL'UMUZUN EN TEMEL MESELESİ



Burada konuşan İmamoğlu, yıkımın 54 bağımsız birimde yapılacağını belirterek, "Ortaya koymak istediğimiz mesaj şu; Biz bu yapıları tespit ediyoruz, üstüne gidiyoruz meselenin. İlçe belediyelerimizle işbirliği yapıyoruz. Bir an önce bu yıkımları yapıp insanlarımızı sağlıklı yapılara kavuşturma arzusundayız. Bu İstanbul'umuzun en temel meselesi. Bu meselenin üzerine gitmek zorundayız." diye konuştu.

