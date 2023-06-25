Bakırköy'de ambulans devrildi

Kaza nedeniyle caddede oluşan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

"AMBULANS ŞOFÖRÜ YARALANDI"

Kazaya neden olan otomobilde bulunan Mahmut Çakır, "Biz yolda gidiyorduk ambulans önümüze atladı, atlayınca vurdu savruldu. Yana geçerken çarptı sıkıntı oldu. Ambulansta bir yaralı var, bizde sıkıntı yok. Ambulans şoförü yaralandı." dedi.