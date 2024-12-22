Bakırköy'de aynı üst geçitte yine kaza: Bu kez kamyonet taşıyan TIR çarptı

Akşam saatlerinde İstanbul Bakırköy Rauf Orbay Caddesi üzerinde seyir halinde giden TIR'ın dorsesinde bulunan çekici, cadde üzerindeki üst geçide çarptı.

Kaza sonrası sürücü, araçtan inerek olay yerini terk ederken kazada ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kaza sebebiyle cadde bir süre trafiğe kapatılırken TIR ve çekiciler görevlilerce kaldırıldı.

Polis ekiplerinin TIR sürücüsünü arama çalışmaları ise devam ediyor. Yaşanan kaza anı ise başka bir araçtan cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



4 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ



Aynı üst geçide 12 Mart 2024 tarihinde çarpan TIR'ın dorsesi, bir otomobilin üzerine devrilmiş ve yaşanan kazada, 4 kişi hayatını kaybetmişti. Bu olayın ardından Ataköy Marmaray üst geçidinde, defalarca kez kaza meydana gelmişti.