Bakırköy’de bir dairede 3 kişi ölü bulundu (Otopside siyanür çıktı)

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İstanbul Bakırköy'de biri çocuk 3 kişi, evlerinde ölü bulundu, siyanür ile intihar şüphesi var...

Alınan bilgiye göre, Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokak'ta şüpheli ölüm ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.



Söz konusu adreste inceleme yapan ekipler biri çocuk, üç kişinin cansız bedenine rastladı. Ölenlerin kimlikleri belli oldu. 38 yaşındaki B.D'nin karısı Z.D. ve 6 yaşındaki çocukları A.D'yi zehirledikten sonra intihar ettiği değerlendiriliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada; kuyumcu B.D'nin internet siteleri üzerinden yaptığı kayıtdışı ticari işlemler nedeniyle girdiği borçlar yüzünden bunalımda olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yapılan soruşturma esnasında bu aşamada elde edilen tespitler doğrultusunda ikametgahında ölü olarak bulunan A.D.’nin babası ve Z.D.’nin eşi konumunda bulunan B.D.’nin, Kuyumcukent’teki iş yerinde altın ticareti ile uğraştığı ve birtakım internet siteleri üzerinde kayıt dışı ticari işlemler nedeniyle aşırı derecede borçlandığı, girdiği bunalımın etkisiyle önce eşinin ve çocuğunun zehirlenmesine sebebiyet verdikten sonra intihar ettiği değerlendirilmiştir. Olay yerinde AFAD ekipleri tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Soruşturma işlemleri Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir."

OTOPSİDE DE SİYANÜR ÇIKTI



Olayın ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cenazeler üzerindeki otopsi işlemleri tamamlandı. Ailenin yakınları cenazeleri buradan aldı. Otopside siyanür alımına bağlı değişimler dışında ölümlerine müessir başkaca patolojik bulgunun saptanmadığı belirtildi.

"SİYANÜR KOKUSU TESPİT EDİLDİ"



Olayın olduğu sokağı kapatan ekipler, binada bulunanları tahliye etti. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor. AFAD (KBRN) ekiplerinin yaptığı ölçümlerde olay yerindeki ağır kokunun siyanür olduğu tespit edildi.



Bakırköy Kaymakamlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"15 Kasım 2019 Cuma günü saat 06.45’te 155 Polis İmdat Hattına yapılan İlçemiz Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokakta şüpheli ölüm ihbarı üzerine bahse konu adrese ivedilikle intikal edilmiş, (Z.D), (B.D) ve (A.D) isimli biri çocuk 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaşılmıştır.



Dairedeki koku nedeniyle AFAD (KBRN) ekipleri sevk edilmiştir. Ekip tarafından yapılan ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili olay yerinde gerekli önemler alınmış olup, adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir."

MESAJI TASLAKTA KALDI



Bu arada, B.D'nin bir yakınına göndermek istediği ancak taslaklarında kalan mesajda, önce eşini ve çocuğunu zehirleyeceği, sonra da intihar edeceğini yazdığı öğrenildi.





