Bakırköy'de çıplak saldırgan: Bütün iş yerlerini taşladı

İstanbul Bakırköy'de bir kişi cadde üzerinde iş yeri ve bankaların camlarına taşla saldırdı. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen saldırgan, gözaltına alındı.

Bakırköy'de çıplak saldırgan: Bütün iş yerlerini taşladı

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İstanbul'da bir kişi cadde üzerinde bulunan iş yerlerine saldırdı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Bakırköy'ün Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi.

ÇIPLAK ŞEKİLDE GELDİ, TAŞLA SALDIRDI

Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen Mehmet Ö., kıyafetsiz olarak geldiği caddedeki sekiz iş yeri ve bankanın camlarına taş fırlatarak hasar verdi.

Bakırköy'de çıplak saldırgan: Bütün iş yerlerini taşladı - 1 Saldırgan 20 gün önce de farklı iş yerlerini taşlamış

İş yeri sahiplerinin şikayeti üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, Mehmet Ö.'nün geçen haftada yaklaşık 20 iş yerine aynı şekilde zarar verdiğini belirledi.

Bakırköy'de çıplak saldırgan: Bütün iş yerlerini taşladı - 2 Cadde üzerindeki birçok iş yerinde hasar oluştu

GÖZALTINA ALINDI

Saldırıları güvenlik kameraları tarafından kaydedilen şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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