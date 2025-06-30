Bakırköy'de çıplak saldırgan: Bütün iş yerlerini taşladı

İstanbul'da bir kişi cadde üzerinde bulunan iş yerlerine saldırdı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Bakırköy'ün Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi.

ÇIPLAK ŞEKİLDE GELDİ, TAŞLA SALDIRDI

Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen Mehmet Ö., kıyafetsiz olarak geldiği caddedeki sekiz iş yeri ve bankanın camlarına taş fırlatarak hasar verdi.