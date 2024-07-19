Bakırköy'de feci kaza: Alt geçide çarpan TIR devrildi

Florya Rauf Orbay Caddesi'nde seyir halindeki Fatih Demir'in kullandığı konteyner yüklü TIR, Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidine çarptı. TIR ve dorsesi yola devrilirken, sürücü hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, yol tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.



Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.



Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken, TIR'ın yoldan kaldırılması için ekiplerin çalışması sürüyor.



AYNI YERDE DAHA ÖNCE 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ



11 Mart'ta aynı alt geçitte TIR bir otomobilin üzerine devrilmiş, araçtaki 4 kişi yaşamını yitirmişti.