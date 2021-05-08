Bakırköy'de Halk Ekmek büfesi yandı

İstanbul Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kartaltepe Mahallesi'ndeki halk ekmek büfesinin yakılmasıyla ilgili çalışma başlattı.



Olayla ilgili şüpheli Ali Y., Bağcılar'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirilen şüphelinin, savcılıkça ifadesi alındı.



Şüpheli, sevk edildiği nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Emniyet kaynaklarına göre, kasadan 50 lira ile bir poşet içinde ekmek alan şüpheli olay yerinden ayrılırken büfeyi ateşe verdi. Ali Y.'nin corona virüs tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli çıktığı ve 2025 yılına kadar cezası olduğu aynı zamanda da hırsızlık, mala zarar verme, uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma, araç yakma suçlarından çok sayıda kaydının olduğu öğrenildi.

Öte yandan şüphelinin büfe çevresinde dolaşması ve elinde poşetle büfeden ayrıldığı anlar kameralara yansıdı.