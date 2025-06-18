Bakırköy’de hastane bahçesinde silahlı saldırı

Bakırköy'de özel bir hastanede tedavi gören O.B. isimli hasta, bahçeye çıktığı sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Açılan ateş sonucu vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan O.B., saldırının gerçekleştiği hastanede tedavi altına alındı. Şüpheli ve beraberindeki kişi olay yerinden yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Polis tarafından saldırıya karıştığı değerlendirilen bir kişi gözaltına alındı.

Kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.