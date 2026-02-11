Bakırköy’de İBB'ye ait zabıta aracı denize düştü

İstanbul Bakırköy'de sahildeki parkta devriye atan zabıta memuru kontrolündeki İBB’ye ait araç, köprü üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle demir korkuluklara çarparak denize düştü.



Araçta bulunan iki personel kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Olayda ölen ya da yaralanan olmazken denize düşen araç, vinç yardımıyla kaldırıldı.



Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.