Bakırköy'de kamyonetin bariyerlere çarpmasıyla yolda araç kuyruğu oluştu

Bakırköy'de bir kamyonetin, metrobüs yolundaki bariyerler ile aydınlatma direğine çarpması nedeniyle yolda araç kuyruğu oluştu.

Bakırköy'de kamyonetin bariyerlere çarpmasıyla yolda araç kuyruğu oluştu

Topkapı yönüne giden Abdullah Çıracı'nın kullandığı 34 DG 5731 plakalı kamyonet, D-100 kara yolu Ataköy Kavşağı yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle metrobüs yolunun bariyerleri ve aydınlatma direğine çarparak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin yardımıyla kamyonetten çıkan sürücü yaralanmazken, kara yolunun 3 şeridi trafiğe kapandı.

Kaza nedeniyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda, trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Kamyonetin kaldırılması ve yolda kumlama çalışmalarının yapılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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