Bakırköy'de köprüye sıkışan TIR 1,5 saatte kurtarıldı

Bakırköy'de köprüye sıkışan TIR 1,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı.



Ataköy 5. Kısım kavşağında Florya yönünden gelerek Ataköy'e dönmeye çalışan Gökhan K. yönetimindeki TIR köprünün altına sıkıştı.



Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, lastiklerinin havası indirilen tırı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma yaptı.



Ekipler, ön tarafı sıkışan TIR'ın çıkarılması için köprünün altındaki yolun taşının bir kısmını çekiçle kırmak zorunda kaldı.



Geri manevra yapan TIR, yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı.



Ataköy 5. Kısım kavşağı, çalışmalar nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.