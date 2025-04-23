Bakırköy'de metruk bina deprem nedeniyle kısmen çöktü

Yeşilköy Mahallesi Saadetli Sokak'ta yaklaşık 25 yıldır boş olduğu öğrenilen 3 katlı metruk binanın bir kısmı deprem nedeniyle çöktü.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, zabıta ve Bakırköy Belediyesi ekipleri sevk edildi.



Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.



Bir kısmı çöken ve kalan kısmında da çatlaklar oluşan binada ekiplerin incelemesi sürüyor.