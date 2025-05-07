Bakırköy’de okul tuvaletinde yangın

Bakırköy’de bir ilkokulda tuvalette bulunan havalandırma aparatında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının kısa sürede büyümesi ile dumanlar yayıldı. Dumanı görenler korkup paniklerken, tedbir amacıyla öğrenciler, öğretmenler yardımıyla tahliye edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, okul yönetimi yardımıyla yangını söndürüp kontrol altına aldı.

Yangını duyan veliler ise okula koşup çocuklarını aldı. Yangında her hangi bir yaralanma olayı görülmedi.