Bakırköy'de pitbull dehşeti: Köpeğin saldırdığı kişi yaralandı

Bakırköy'de beslenmesi ve bakılması yasak olan pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Ahmet Donanmaoğlu adlı kişi yaralandı. Donanmaoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bakırköy'de pitbull dehşeti: Köpeğin saldırdığı kişi yaralandı

Olay, 20 Ağustos günü saat 16.00 sıralarında, Şenlikköy Mahallesi, Yeşilköy Caddesi'nde meydana geldi.

Bir iş yerinin garaj kapısında bağlı bulunan ve 'de beslenmesi yasak olan pitbull cinsi Ahmet Donanmaoğlu'na saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan Donanmaoğlu, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çam Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Köpeğin sahibi olduklarını belirten Elif Y. ve Emre A. ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.

Donanmaoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...