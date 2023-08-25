Bakırköy'de pitbull dehşeti: Köpeğin saldırdığı kişi yaralandı

Olay, 20 Ağustos günü saat 16.00 sıralarında, Şenlikköy Mahallesi, Yeşilköy Caddesi'nde meydana geldi.

Bir iş yerinin garaj kapısında bağlı bulunan ve Türkiye'de beslenmesi yasak olan pitbull cinsi köpek Ahmet Donanmaoğlu'na saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan Donanmaoğlu, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çam Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Köpeğin sahibi olduklarını belirten Elif Y. ve Emre A. ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.

Donanmaoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.