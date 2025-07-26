Bakırköy'de sahte bekçi yakalandı: Ağabeyinin üniformasını giymiş

İstanbul Bakırköy'de bekçi kılığına giren bir şüpheli vatandaşlardan para topladı. Şüphelinin devriye atan bekçilere, "Kolay gelsin devrem" demesi üzerine ekipler şüphelendi. Bir süre takip edilen sahte bekçi oyuncak silahı ile birlikte yakalandı.



Olay, 25 Temmuz Cuma günü gece saatlerinde Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir bekçi, devriye atan bekçilere 'Kolay gelsin devrem' diyerek uzaklaştı. Şüphelen bekçiler, tek gezen bekçiyi takibe aldı. Bir süre takip edilen sözde bekçi, şüpheli hareket sergilemesi üzerine yakalandı. Yakalanan şüphelinin, bekçi üniformasıyla ve oyuncak silahla vatandaşlardan para topladığı tespit edildi.



BÜTÜN KIYAFETLERİ YIKANDIĞI İÇİN GİYMİŞ!



Yakalanan sahte bekçinin ise verdiği cevap hayrete düşürdü. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde şüphelinin, bütün kıyafetleri yıkandığı için abisinin üniformasını giymek zorunda kaldığını ve silahın da kardeşine ait oyuncak bir silah olduğunu söylediği anlar yer aldı.