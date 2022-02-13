Bakırköy'de silahlı çatışma: 4 yaralı

Bakırköy, Şenlikköy Mahallesinde saat 01.00 sıralarında iddiaya göre, Florya Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmada taraflar birbirine silah ile açılan ateş açtı. İki grup arasındaki silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.



Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın yaşandığı cadde polis ekipleri tarafından kapatıldı. Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı.



Çevredeki vatandaşlardan da bilgi alan polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleme altına aldı.

Polis olay sonrası kaçan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturması sürüyor.