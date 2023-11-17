Bakırköy'de silahlı saldırı

İstanbul D-100 Karayolu, İncirli mevkiinde Erol Karakuş, aracını bir pastanenin önünde durdurdu. O sırada arkasından gelen motosikletli kişi veya kişilerce tabanca ile ateş açıldı.



Karakuş ve araçtaki 3 kişi saldırıyı yara almadan atlatırken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.



Ekipler, incelemelerinin ardından şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



Öte yandan tekstil işi yapan Erol Karakuş, herhangi bir husumetlisinin olmadığını aktardığı öğrenildi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin