Bakırköy'de silahlı saldırı

Bakırköy'de D-100 Karayolu'nda lüks bir cipe motosikletli saldırgan tarafındna silahlı bir saldırı düzenlendi.

Bakırköy'de silahlı saldırı

İstanbul D-100 Karayolu, İncirli mevkiinde Erol Karakuş, aracını bir pastanenin önünde durdurdu. O sırada arkasından gelen motosikletli kişi veya kişilerce tabanca ile ateş açıldı.

Karakuş ve araçtaki 3 kişi saldırıyı yara almadan atlatırken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bakırköy'de silahlı saldırı - 1

Ekipler, incelemelerinin ardından şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan tekstil işi yapan Erol Karakuş, herhangi bir husumetlisinin olmadığını aktardığı öğrenildi.

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