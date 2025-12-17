Bakırköy'de silahlı saldırı. Otomobilinde vurulup öldürüldü

İstanbul'un Bakırköy ilçesi Yeşilköy'de bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi.

Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından açılan ateş sonucu otomobil sürücüsü Ünsal Bahçeci ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki bir özel hastaneye kaldırılan ve sol koltuk altından iki kurşun isabet ettiği öğrenilen Bahçeci, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bahçeci’nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında 3 adet boş kovan tespit edildi.

Polis ekiplerinin çalışmaları sürerken, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için inceleme başlatıldı.