Bakırköy'de silahlı saldırı: 1 ölü

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Motosikletle seyir halindeki K.F. ve M.Ç., kavşağa geldiği sırada arkalarından gelen motosikletteki A.B.Y.'nin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırı sırasında açılan ateş sonucu mermilerin isabet ettiği motosikletli, direksiyon hakimiyetini kaybedip refüjdeki direğe çarptı. Motosiklet sürücüsünün arkasında oturan kişi de kaçmaya çalıştığı sırada mermilerin hedefi oldu.

Yoldan geçen bir kişi de seken kurşunla yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren A.B.Y. motosikletle olay yerinden kaçtı. Olay sonrası çevrede bulunan vatandaşlar yaralıların yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ 2 YARALI

Saldırıda 1'i, ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki bir hastaneye götürüldü. Ancak M.Ç. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. A.B.Y.'nin kullandığı silahı bir sitenin bahçesine atarak motosikletle kaçtığı belirlendi.

Olaya karıştığı belirlenen ve motosikleti kiralayan Ö.U. ise gözaltına alındı.