Bakırköy'de TIR, İETT otobüsünün üzerine devrildi: Yaralılar var

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde üst geçide çarpan TIR'ın yanından geçen İETT otobüsünün üzerine doğru devrilmesi sonucu yaralıların olduğu belirtildi.



Bakırköy sahil yolunda Florya istikametine seyir halinde olan bir TIR, üst geçide çarptı.

