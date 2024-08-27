Bakırköy'de TIR, İETT otobüsünün üzerine devrildi: Yaralılar var

İstanbul Bakırköy'de alt geçide çarpan TIR, Halkalı-Eminönü seferini yapan İETT otobüsünün üzerine devrildi. Kazada otobüste bulunan 8 yolcu hafif yaralandı.

Bakırköy'de TIR, İETT otobüsünün üzerine devrildi: Yaralılar var

'un Bakırköy ilçesinde üst geçide çarpan TIR'ın yanından geçen İETT otobüsünün üzerine doğru devrilmesi sonucu yaralıların olduğu belirtildi.

Bakırköy sahil yolunda Florya istikametine seyir halinde olan bir TIR, üst geçide çarptı.

Bakırköy'de TIR, İETT otobüsünün üzerine devrildi: Yaralılar var - 1

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, yanında seyreden İETT otobüsünün üstüne doğru devrildi. Otobüs, son anda TIR'ın altında kalmaktan kurtuldu.

verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otobüste bulunan 8 yolcu hafif yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Bakırköy'de TIR, İETT otobüsünün üzerine devrildi: Yaralılar var - 2

FACİA BU KEZ UCUZ ATLATILDI

Geçtiğimiz mart ayında da Rauf Orbay Caddesi'nde Florya istikametine seyir halinde olan Mehmet F.'nin (50) kullandığı TIR'ın dorsesi, Bakırköy Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidine çarpmıştı.

Bakırköy'de TIR, İETT otobüsünün üzerine devrildi: Yaralılar var - 3

Çarpmanın etkisiyle TIR, sol tarafında seyreden otomobilin üzerine devrilmişti. Bu kazada 4 kişi hayatını kaybetmişti.

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TIR, İETT otobüsünün üzerine devrildi

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