Bakırköy'de trafik kazası: 5 yaralı

Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu Yenibosna geçişi Ankara istikametinde seyreden Ahmet Çürük yönetimindeki 06 KA 3415 plakalı otomobil, önce refüjdeki aydınlatma direğine, sonra da yan yolda Tolga Sivrikaya idaresindeki 54 ABY 024 plakalı otomobile çarptı.



Sivrikaya’nın kullandığı otomobil, çarpışma sonrası otobüs durağının arkasındaki yeşil alanda bulunan ağaçlara çarparak durabildi.



İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.



Yan yol bir süre araç trafiğine kapatılırken, trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.



Araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.



Belediye ekiplerince yolda yapılan temizlik çalışmasının ardından trafik normale döndü.