İstanbul’un Bakırköy ilçesi D-100 yan yoldan Çobançeşme Koşu Yolu Caddesi'ne bağlanan vinç sürücüsü Sinan Kurt virajı alamayarak, kullandığı vincin direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Hafif şekilde yaralanan ve devrilen vincin içerisinden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Kurt, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik ise tek şeritten sağlanırken, cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.
Devrilen vincin kaldırılması için olay yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden vinç sevk edildi.