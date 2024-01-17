Bakırköy'de Yeraltı Çarşısı'nda yangın: 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Yeraltı Çarşısı'ndaki yangına neden olan elektrik kabloları.

Yangın, elektriklerin kesilmesiyle birlikte kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.



"CİĞERLERİMİZE KADAR DUMAN GELDİ"

Dumanı gördükten sonra uzaklaştıklarını anlatan Can Muhammet Taş, “Dumanlar yükseldi, biz de eşyaları almadan dışarı çıktık. Duman azaldıktan sonra dükkanı kapatıp geri uzaklaştık. 2 kişi dumandan etkilendi, ciğerlerimize kadar duman girdi. Sürekli öksürüyorum, boğazım da ağrıyor. Herhalde yangın kablolardan dolayı çıktı” dedi.