Bakırköy’de yol göle döndü: Caddenin tek yönü trafiğe kapatıldı

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde patlayan su borusu, yolu göle çevirdi. Polis ekipleri caddede ilerleyen araçları ters istikamete yönlendirirken, olay yerinde çalışma başlatıldı.

Bakırköy’de yol göle döndü: Caddenin tek yönü trafiğe kapatıldı

Bakırköy’de su borusu patladı, cadde göle döndü.

Olay sabah saatlerinde Yeşilköy Mahallesi’ndeki Yeni Havalimanı caddesinde meydana geldi.

Bakırköy’de yol göle döndü: Caddenin tek yönü trafiğe kapatıldı - 1

Yenibosna yönü trafiğe kapatılırken, olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Gelen araçlar ise ters istikamete yönlendirildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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