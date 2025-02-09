Bakırköy’de yol göle döndü: Caddenin tek yönü trafiğe kapatıldı
İstanbul’un Bakırköy ilçesinde patlayan su borusu, yolu göle çevirdi. Polis ekipleri caddede ilerleyen araçları ters istikamete yönlendirirken, olay yerinde çalışma başlatıldı.
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İstanbul Bakırköy’de su borusu patladı, cadde göle döndü.
Olay sabah saatlerinde Yeşilköy Mahallesi’ndeki Yeni Havalimanı caddesinde meydana geldi.
Yenibosna yönü trafiğe kapatılırken, olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Gelen araçlar ise ters istikamete yönlendirildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
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