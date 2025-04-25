Bakırköy'de zincirleme kaza! D-100 yan yolda trafik kilitlendi: Yaralılar var

İstanbul'un Bakırköy ilçesi D-100 Karayolu yan yolda Küçükçekmece Nikah Sarayı mevkiinden saat 08.30 sıralarında iddiaya göre kapalı kasa kamyonet şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Şoför aynı istikamette ilerleyen otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrularak önünde ilerleyen servis minibüsüne çarparak durabildi.

Otomobil daha sonra ters dönerek yol kenarına savruldu. Otomobil şoförü Metin Gökel savrulan otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan Metin Gökel ve servis aracından bulunan 4 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yan yolda 1 şerit trafiğe kapandı. Yenibosna istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Polis ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kazaya karışan araçlar bulundukları yerden kaldırıldı