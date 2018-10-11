İstanbul Bakırköy’de bir motosiklet, kamyonet ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çobançeşme mevkisinde, motosiklet, kamyonet ve otomobilin karıştığı kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ertan K. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.
Bakırköy'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
İstanbul'da motosiklet, kamyonet ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
İstanbul Bakırköy’de bir motosiklet, kamyonet ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, bir kişi yaralandı.