D-100 Karayolu Ankara istikametinde, seyir halinde olanotomobil ile otomobilin henüz bilinmeyen bir nedenle çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.
Otoyolun aynı istikametinde seyreden, biri taksi olmak üzere, toplam 3 araç daha zincirleme kazaya karıştı. Kazada yaralanan 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelerde tedavi altına alınan 5 yolcunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, hasarlı araçların çekilmesinin ardından tekrar normale döndü.
Bakırköy'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Bakırköy'de, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.
D-100 Karayolu Ankara istikametinde, seyir halinde olanotomobil ile otomobilin henüz bilinmeyen bir nedenle çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.