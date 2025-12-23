Bakırköy'deki kuyumcu cinayetinde 7 tutuklama

Otoyoldan, caddelere ve ara sokaklara kadar saldırı anına kadar takibin sürdüğü görülüyor.

İddiaya göre saldırının nedeni alacak verecek meselesi ancak zanlılar polisteki sorgularında ifade vermedi.

NE OLMUŞTU?

Yeşilköy Mahallesi Eski Havaalanı Caddesi'nde, 17 Aralık'ta otomobiliyle ilerleyen Ünsal Bahçeci, motosikletli kişilerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 12 şüpheliyi İstanbul, Tekirdağ, Sinop ve Bursa'da yakalamıştı.

Emniyette işlemleri tamamlanan biri kadın, biri de 18 yaşından küçük 12 zanlı, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilmişti.