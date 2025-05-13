Bakırköy'deki ölümlü kazada İETT şoförüne 2,5 yıl hapis

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde 30 Ekim 2024 tarihinde, kullandığı İETT otobüsüyle Sevinç Tuna'nın (80) ölümüne neden olan şoför Murat Şahin ilk kez hakim karşısına çıktı.



"VİCDANEN RAHATIM"



Bakırköy 47. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada savunma yapan Şahin "Orada kim olursa olsun o kişiyi göremezdi. Tali kusuru kabul etmiyorum, kazanın sorumlusu ben değilim. Vicdanen rahatım." dedi.



2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Tutuksuz sanık Şahin hakkında savcılık mütalaasında "Taksirle adam öldürme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsini istedi.

Mahkeme Şahin’in 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarpıtılmasına karar verdi. Ayrıca Şahin'in 6 ay süreyle ehliyetine el konulmasına da karar verildi.



NE OLMUŞTU?

İETT otobüs şoförü olan Murat Şahin, Çırpıcı Sosyal Tesisleri önünde duran 80 yaşındaki Sevinç Tuna’ya çarpmıştı.

Murat Şahin'in kullandığı 34 HO 2338 plakalı İETT otobüsünün çarpması sonucu, sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlenmişti. Bakırköy Adliyesi'ne götürülen Şahin, savcılık ifadesi sonrası sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince "Taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanmış, bir süre sonra serbest bırakılmıştı.