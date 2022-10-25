Bakırköy'deki satırlı ve kılıçlı avukat tutuklandı

İstanbul Bakırköy'de, önce bir meslektaşını ardından sokaktaki vatandaşları elindeki kılıç ve satırla tehdit ettiği öne sürülen avukat, 'silahla tehdit' suçundan tutuklandı.

Bakırköy'deki satırlı ve kılıçlı avukat tutuklandı

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Bakırköy'de satırlı ve kılıçlı avukat paniği

Bakırköy'de satırlı ve kılıçlı avukat paniği

'da kılıç ve satırla meslektaşı ile vatandaşları tehdit eden avukat tutuklandı.

Bakırköy ilçesi Kartaltepe Mahallesi'nde, 20 Ekim Perşembe saat 15.00 sıralarında, avukat Levent D. hukuk bürosunun olduğu apartmanda eline aldığı kılıç ve satırla bağırıp küfür etmeye başladı. Gürültü nedeniyle koridora çıkan meslektaşına saldıran Levent D, daha sonra sokağa yöneldi.

Bakırköy'deki satırlı ve kılıçlı avukat tutuklandı - 1

Sokaktaki insanları da tehdit eden Levent D, yoldan geçen araçlara saldırmaya çalıştı. İhbar üzerine gözaltına alınan şüpheli Levent D, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Görüntüleri inceleyen Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Levent D'nin yeniden gözaltına alınması talimatı verdi.

Bakırköy'deki satırlı ve kılıçlı avukat tutuklandı - 2

Polis ekiplerince yakalanan Levent D, Bakırköy Adalet Sarayı'na gönderildi.

Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheli, tutuklanması istemiyle sevk edildiği Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince "silahla tehdit" suçundan tutuklandı.

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