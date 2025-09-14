Bakırköy'deki sosyete pazarının çay ocağında korkutan yangın
İstanbul Bakırköy'de kurulan sosyete pazarının otoparkındaki çay ocağında çıkan yangın paniğe neden oldu.
İstanbul'un Bakırköy ilçesi Kartaltepe Mahallesi'nde bulunan sosyete pazarının çay ocağında saat 09.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Zabıta ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tamamen söndürülürken, yangın sonrası çay ocağı kullanılamaz hale geldi.
- Etiketler :
- İstanbul Bakırköy
- Yangın
- İtfaiye