Bakırköy'deki sosyete pazarının çay ocağında korkutan yangın

İstanbul'un Bakırköy ilçesi Kartaltepe Mahallesi'nde bulunan sosyete pazarının çay ocağında saat 09.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi.