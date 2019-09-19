İstanbul Bakırköy'de meydana gelen zincirleme kaza trafik yoğunluğuna neden oldu.
Kaza Bakırköy E-5 Karayolu Çobançeşme mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobil önünde seyreden araca arkadan çarpınca zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Minibüs ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında şans eseri yaralanan olmazken, E-5 Karayolu Şirinevler istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Araçların kaldırılması için bir süre trafiğe de kapatılan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar normal seyrine döndü.