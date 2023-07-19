Bakırköy'de sevgili çift başlarından silahla vurulmuş olarak bulundu

İstanbul Bakırköy'de 3 yıldır birlikte yaşayan çift, yaşadıkları evin yatak odasında ölü bulundu.



Olay, dün saat 04.00 sıralarında Zuhuratbaba Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın 2'inci katında meydana geldi.

İddiaya göre, eşi ile boşanma aşamasında olan Mustafa Kolay, yaklaşık 3 yıldır Cavide Sevgi Arapoğlu ile birlikte yaşıyordu. Sabah saatlerinde iki el silah sesi duyan komşuları, sesin dışardan geldiğini zannederek her hangi bir ihbarda bulunmadı. Çiftin iş yerine gelmediğinden şüphelenen arkadaşları, çiftin yaşadığı eve gitti. Kapıyı defalarca çalmalarına rağmen açan olmayınca çilingir yardımı ile içeri girdi.