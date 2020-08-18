Bakkalda 13 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiasına linç girişimi

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Üçevler Mahallesi Bahçe Yolu Caddesi'nde bulunan bakkal dükkanını işleten 35 yaşındaki Abdülaziz O. isimli yabancı uyruklu kişi iddiaya göre, dükkanına alışveriş yapmak için gelen 13 yaşındaki E.S.K. adlı bir kız çocuğuna sarılarak cinsel istismarda bulundu.

ÖFKELİ KALABALIK ZANLIYI LİNÇ ETMEK İSTEDİ

Olayın duyulması üzerine çok sayıda kişi, bakkala giderek Abdülaziz O.'yu linç etmek istedi.



Haber verilmesi üzerine olay yerine kısa sürede Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisleri sevk edildi.

BAKKAL HAFİF YARALI

Polis, öfkeli kalabalığı güçlükle sakinleştirirken aldığı darbelerle hafif şekilde yaralanan Abdülaziz O. sıkı güvenlik önlemleri altında bölgeden çıkartılarak Esenyurt Polis Merkezi'ne götürüldü.

Dükkana karşı olası bir saldırı nedeniyle polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.