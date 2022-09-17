Bakkaldan bisküvi çaldığı iddia edilen çocuğa dayak

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, iddiaya göre mahallede bulunan bir bakkala giren çocuk, bir tane bisküvi çalarak kaçmaya başladı.

Çocuğun kaçtığını gören bakkaldaki gençler ise peşinden koşarak çocuğu yakalayıp dövdü.

MAHALLELİ KURTARDI

Kavgayı gören mahalleli, dövülen çocuğu kurtarıp kavgayı ayırmaya çalıştı.

Bu sırada bisküvi çalan çocuk yere düştü, mahalleli çocuğu dövenleri durdurmaya çalıştı.



''BİR BİSKÜVİ ALDIM''



Çocuk düştüğü yerden "Bir bisküvi aldım" diyerek kendini savundu.