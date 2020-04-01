Bakkaldan ilginç corona önlemi

Türkiye'de corona virüs vakasının tespit edilmesinin ardından hükümet ve belediyelerin yanı sıra vatandaşlar da kendince önlem almaya başladı.



Batman'ın Sason ilçesinde bakkal Hanifi Yıldırım, corona virüs önlemi için ilginç bir yöntemi uygulamaya başladı.

Yıldırım, bakkala alışverişe gelen müşterilerine istedikleri siparişleri, kendi imkanıyla yaptırdığı sepetin içerisinde koyup sopayla uzatırken, parasını da aynı yöntemle alıyor.



MÜŞTERİ MEMNUN



Aykut Ozan Mahallesi'ndeki Yıldırım'ın bakkalına gelen müşteriler, ilginç önlemden memnun olduklarını ifade ederek, corona virüs tedbirlerinin her alanda uygulanması gerektiğini söyledi. Bakkal Yıldırım, alışverişe gelen müşterilerine istedikleri siparişleri, kendi imkanıyla yaptırdığı sepetin içerisinde koyup sopayla uzatırken, parasını da aynı yöntemle almasıyla hem kendi sağlığı hem de ilçe sakinlerinin sağlığını düşünerek hayata geçirdiğini belirterek, "Müşterilerimden olumlu tepkiler aldım. Böyle uygulamaları tüm esnaf ve dostlarıma tavsiye ediyorum. Gerekirse eldiven ve maske de kullanmalarını tavsiye ediyorum" dedi.