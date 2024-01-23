Baklava kutusundan uyuşturucu çıktı

Adana'da otomobilde baklava kutusuna gizlenmiş 4 bin uyuşturucu hap ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan sürücü tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığını belirlediği Ahmet M'yi takibe aldı.



Ekipler, şüphelinin kullandığı otomobili Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesinde durdurup narkotik dedektör köpeği "Hulk" ile arama yaptı.



Köpeğin araçtaki bir poşete tepki vermesi üzerine yapılan incelemede poşetteki üç baklava kutusundan birinde 4 bin uyuşturucu hap bulundu.



Bunun üzerine sürücü Ahmet M, gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

