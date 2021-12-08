Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesiyle aldıkları 5 yıl hapis cezası bozulan baklavacı kardeşlerin yeniden yargılanmasına başlandı. Saldırıya uğrayan Yunus Emre Bahçıvan, bozma kararı veren İstinaf Mahkemesi'ni "Hadi bilirkişi raporunu okumadılar, videoyu da mı seyretmediler" sözleriyle eleştirdi. İstanbul Pendik'te 2019 yılında 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve Yunus Emre Bahçıvan'ın içinde bulunduğu araca saldıran baklavacı kardeşler yeniden hakim karşısında. 5'er yıl hapis cezasının İstinaf mahkemesince bozulmasının ardından dava yeniden görülmeye başlandı. Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Hasan Sel ve Hüseyin Sel katılmadı, Sel kardeşleri avukatı Devrim Dinç temsil etti. Duruşmada müşteki Yunus Emre Bahçıvan ve avukatı Abdullah Adem Yavuzarslan yer aldı.Hakim, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi'nin bozma ilamını okudu."BERAAT VERİLMELİ"Söz verilen sanık avukatı Dinç, bozma ilamına diyecek bir şeyleri olmadığını belirterek Hasan Sel yönünden verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kaldırılmasını talep etti. Müvekkili Hüseyin Sel'in kardeşini engellemeye çalıştığını öne süren avukat Dinç, bu hususun bilirkişi raporuna da yansıdığını kaydederek "Kara ulaşım araçlarını alıkoyma" suçundan beraat kararı verilmesi gerektiğini söyledi.Avukat Dinç, "Müştekilerin sunmuş olduğu video kayıtlarında Hüseyin Sel'in 'Lütfen bırak, polis çağır' dediği duyulmaktadır. Bu hususlar dikkate alınarak Hüseyin Sel yönünden beraat kararı verilmesini talep ediyoruz. Hasan Sel de hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmişti. Böyle bir olayda etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmaması hakkaniyete aykırıdır" dedi. "NE YAPACAKLARI ÖNCEDEN BELLİ" Söz verilen müşteki Yunus Emre Bahçıvan ise "Ben İstinaf Mahkemesi'nin kararını kesinlikle hayretle karşılıyorum. Böyle bir karar nasıl verilebilir?" dedi.Bilikişi raporunda olayın nasıl yaşandığının belirlendiğini söyleyen Bahçıvan, "Olayı yaşayan ben ve eşimdir, kaydı alan da benim. İki şahıs zaten bağırıp üstüme gelip vücut diliyle yapacaklarını önceden göstermişlerdir. Sağdaki katılım yolundan önümü kestiler. Zaten bir zarar verme faaliyetlerini anlayacağım için telefonu çıkardım. Zaten ondan sonrası kamera kayıtlarında görülüyor" diye konuştu."ÖNÜME KIRMASAYDI BEN ZATEN ORADA DURMAYACAKTIM"Söz konusu videoyu bilirkişi yerine bir çocuğa gösterseler bile olayı anlayacağını söyleyen Bahçıvan, "İstinaf Mahkemesi nasıl bir mahkemedir ki bunu bu şekilde yorumluyor? Eğer adalet varsa bunun düzgün bir şekilde değerlendirilmesini istiyorum. Ben olayı yaşadım. Ben daha onların otomobiline çarpmadan sanıkların ikisinin de kapısının açıldığı görülüyor. Birlikte zarar vermeye geldiler, zira birlikte bağırıyorlardı. Arabayı kullanan şahıs benim önüme kırmasaydı, beni engellemeseydi ben zaten orada durmayacaktım" dedi. "2 BUÇUK YAŞINDAKİ ÇOCUĞUM BİLE ANLAR"Olay sırasında hamile olan eşinin doğurduğunu ve çocuğunun büyüdüğünü kaydeden Bahçıvan "Çocuğum 2.5 yaşına geldi. Videoyu ona göstersem o bile anlar ne olduğunu. Çok vicdansız, yanlış bir karar. 5 saniyede her şey gözüküyor. Hadi bilirkişi raporunu okumadılar, videoyu da mı seyretmediler" diyerek sanıklar hakkındaki şikayetinin devam ettiğini vurguladı.Bahçıvan ailesinin avukatı Abdullah Adem Yavuzarslan sanıkların otomobille yolu kestiğini, müvekkilinin sanıkların kullandığı otomobile daha çarpmadan sanıkların otomobil kapısını açarak inmeye çalıştıklarını kaydetti."ZARAR VERMEK İÇİN UĞRAŞIYORLAR"Yolu keserek hürriyeti alıkoyan Hüseyin Sel'in olayın asıl faili olduğunu belirten Yavuzarslan, şunları kaydetti:"Bu sebeple bozma ilamında bazı hususların gözden kaçırıldığı anlaşılmaktadır. Bozma ilamındaki tespitler uyumlu değildir. Mağdurlara zarar vermeden olay yerinden ayrılması indirim sebebi yapılamaz. Kanuna göre ayrılmanın kendiliğinden gerçekleşmesi gerekiyor. Sanıklar zarar vermek için uğraşıyorlar. Kendilerinden kaynaklanmayan bir sebeple kapıyı açamadıkları için zarar veremiyorlar. Vazgeçmek veya serbest bırakmak söz konusu değil."Tekrar söz alan Bahçıvan, "Bir insan kardeşine engel olmak istiyorsa yolu kesmeyecekti. Onun inmesine izin vermeyecek ve onu tutacak, kendisi de gelip bana saldırmayacaktı. Aynı şekilde agresif olduğunu ben çok net bir şekilde gördüm. Engellemek isteyen insan tutarak engel olurdu" dedi.DURUŞMA ERTELENDİDuruşma savcısı, bozma ilamı doğrultusunda sanıklara hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin uygulanmasını kabul edip etmeyeceklerinin sorulması için sanıkların celse arasında hazır edilmesini istedi. Sanık avukatı da söz alarak gelecek celse müvekkillerin geleceğini belirtti. Ara kararını açıklayan mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.