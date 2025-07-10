Baklavacıda mide bulandıran görüntü

Aydın'da mide bulandıran görüntülere ilişkin harekete geçildi.



Ramazan Paşa Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan baklava satışının yapıldığı bir işletmede yerlerde gezen farenin görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.



Yaşanan olayın ardından açıklama yapan Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ise ilgili işletmedeki ürünlere el konulduğunu duyurdu.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Sosyal medyada yer alan bir gıda işletmesinde fare görüldüğü iddiası üzerine bahse konu iş yerine, Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz Gıda Kontrol görevlilerince hemen denetim yapılmış ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddeleri gereğince gerekli idari yaptırımlar uygulanmış ve ürünlere el konulmuştur. Konu kapsamında denetimler devam edecektir." ifadeleri yer aldı.