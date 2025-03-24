Baklavada bayram hilesi

Bayram hazırlıkları için alışveriş yapanlar, günler öncesinde baklava siparişi vermeye başladı.



Pastane, fırın gibi tatlı imalathaneleri, işletmelerine "Bayram baklavası siparişi alınır" ifadelerinin yer aldığı broşürler astı.



CEVİZLİ 400- 600, ANTEP FISTIKLI 800-1000 LİRA



Pastane ve fırınlarda cevizli baklava kilosu 400-600, Antep fıstıklı baklava ise 800-1000 lira civarında satışa sunuldu.



Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre, baklavanın bazı işletmelerde daha ucuz ya da pahalıya satıldığına dikkati çekti. İş yeri maliyetine göre, kullanılan malzemeye göre baklava fiyatının yükselebileceğine değinen Üre, kilosu 400 liranın altında satılan baklavayı almayı tercih edenlere yönelik uyarıda bulundu.