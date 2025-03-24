Baklavada bayram hilesi
Baklavada maliyeti düşürmek için yer fıstığı, çekirdek içi, ve glikoz kullanılmaya başlandı. Hileli ürünle yapılan baklavanın kilosu 120 liraya kadar düştü.
Bayram hazırlıkları için alışveriş yapanlar, günler öncesinde baklava siparişi vermeye başladı.
Pastane, fırın gibi tatlı imalathaneleri, işletmelerine "Bayram baklavası siparişi alınır" ifadelerinin yer aldığı broşürler astı.
CEVİZLİ 400- 600, ANTEP FISTIKLI 800-1000 LİRA
Pastane ve fırınlarda cevizli baklava kilosu 400-600, Antep fıstıklı baklava ise 800-1000 lira civarında satışa sunuldu.
Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre, baklavanın bazı işletmelerde daha ucuz ya da pahalıya satıldığına dikkati çekti. İş yeri maliyetine göre, kullanılan malzemeye göre baklava fiyatının yükselebileceğine değinen Üre, kilosu 400 liranın altında satılan baklavayı almayı tercih edenlere yönelik uyarıda bulundu.
HİLELİ ÜRÜN UYARISI
Vatandaşlara, bayram tatlısını güvendiği pastane, fırın, tatlı dükkanından almasını öneren Kerim Üre, “Baklavayı ucuza da pahalıya da mal eden var. Ucuza mal edenler hileli ürünlerle merdiven altı üretim baklavayı piyasayı sürüyor." dedi.
Baklava yapımında hile yapanlar olduğunu dile getiren Üre, "Hazır şerbet, glikoz kullanılıyor. Vatandaşlarımız alacağı baklavanın tadına baksın. Cevizli baklavada yer fıstığı, çekirdek içi kullananlar var. Antep fıstıklı baklavada içeriğindeki üründe gıda boyası kullanılıyor. Hileli ürünler yapılan baklavayı kilosu 120 liraya satıyorlar, 'ucuz baklava' diye afiş basıyorlar." diye konuştu.
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