Baklavaya dikkat: 20 numuneden 5'inde bakteri çıktı

Kurban Bayramı öncesinde tatlıcılar yoğun mesai harcıyor,, siparişleri yetiştirmeye çalışıyor. Ancak bu tür ürünlerde hijyene dikkat etmek çok önemli.

Adana'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işıl Var, Kurban Bayramı öncesi satışa sunulan baklava çeşitlerini, mikrobiyolojik açıdan laboratuvarda inceledi.

Kentte 20 işletmeden aldığı örnekler üzerinde çalışan Prof. Dr. Işıl Var, bunların 5'inde yaşlı ve çocuklarda ölüme bile neden olabilen dışkı kökenli koli basili E.coli ile karşılaştıklarını söyledi.



E.COLİ, STAPHYLOCOCCUS AUREUS...

Küf, maya ve koliform grubu bakteriler açısından 50’ye yakın tatlı ve şekerleme örneğini değerlendirdikleri çalışmanın detaylarını paylaşan Prof. Dr. Işıl Var, şöyle konuştu:

“Cezerye örneklerinin birçoğu koliform açısından kirli bulundu. Lokum örneklerinde ise beklemediğim halde orada da çalıştığımız örneklerin 3’te 2’sinde koliform, maya ve küfe rastlandı. Esas sürprizi baklava yaptı.

Baklavalarda yaptığımız çalışmada yine maya, küf ve koliformlar bulundu. Fakat baklavada 20 örneğin 5’inde dışkı kökenli koli basili E.coli ile karşılaştık.

Özellikle çocuk ve yaşlıların bağışıklığı daha düşük olduğu için bu ürün çok tüketildiğinde ishal, kusma, bulantı gibi durumlarla kendini gösterebilir.

Halka tatlılarda da koliformlarla karşılaştık ama insanlarda, üst solunum yolunda, bağırsak mukozasında ve deride normal mikrobiyotanın bir üyesi olarak mevcut olabilen ‘Staphylococcus aureus’ bakterisine rastladık.”

"YAPTIRIMLAR ARTMALI"

Gıda zehirlenmeleri durumunda ürünün etiket bilgilerinin çok önemli olduğuna işaret eden Prof. Dr. Prof. Dr. Var, bakanlık tarafından da zorunlu tutulmasına karşın açıkta satılan ürünlerin çoğunluğunda etiket bulunmadığını, bu durumun daha sık denetlenmesi, yaptırımların artırılması gerektiğini sözlerine ekledi.