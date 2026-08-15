Bakü'de yakalanan suç örgütü şüphelisi Türkiye'ye getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Azerbaycan Polisi tarafından ortak çalışma yürütüldü.

Yapılan çalışmalarda, iş yerlerinin kurşunlanması ve iş insanlarından tehditle para istenmesi suretiyle yağmaya teşebbüs olaylarına karıştığı belirtilen yeni nesil suç örgütü üyeleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen Ö.A.K.'nin izine ulaşıldı.

BAKÜ'DE YAKALANDI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamasına göre, hakkında kasten adam öldürme, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme, bulundurma ve kullanma ile iki ayrı ruhsatsız ateşli silah ve mermi satın alma veya taşıma suçlarından yakalama kararı bulunan Ö.A.K., Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yakalandı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından Türkiye 'ye getirildi.

Çiftçi, operasyona ilişkin, "Organize suç örgütleri ve şehir eşkıyalarıyla mücadelemizi, sınırlarımızda da sınır ötesinde de kararlılıkla sürdürüyoruz." dedi.

Çiftçi, operasyonda görev alan KOM Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve polis ekiplerini tebrik ederken Azerbaycan Polisine de iş birliği dolayısıyla teşekkür etti.

İLK 7 AYDA 1445 OPERASYON

Çiftçi, 13 Ağustos'ta NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada da 2026'yı yeni nesil suç örgütleri ve uyuşturucuyla mücadele yılı ilan ettiklerini belirtmişti.

Yılın ilk 7 ayında 518 yeni nesil suç örgütüne yönelik 1445 operasyon gerçekleştirildiğini açıklayan Çiftçi, söz konusu örgütlerin 17'sinin uluslararası çapta faaliyet yürüttüğünü söylemişti.

Çiftçi, yeni nesil suç örgütleriyle mücadelenin hem yurt içinde hem de yurt dışında sürdürüleceğini belirtmişti.