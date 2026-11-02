Bakü'ye gökyüzünden anlamlı mesaj. Erdoğan, Azerbaycan hava sahasında Zafer Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Azerbaycan 'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü gökyüzünde kutladı.

Güney Kore ziyareti için dün İstanbul'dan havalanan Erdoğan'ın uçağı Azerbaycan hava sahasından geçerken pilot, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir mesajını okudu.

Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki müttefiklik ilişkilerinin güçlenerek devam edeceğine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ’i ve Azerbaycan halkını 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla tebrik etti.

Erdoğan’ın mesajı, uçağın pilotu tarafından hava trafik kontrolörü aracılığıyla iletildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kardeş Azerbaycan'ın hava sahasından geçerken en içten selamlarımı ve iyi dileklerimi sunarım. Bu vesile ile ülkelerimiz arasındaki müttefiklik ilişkilerinin ve işbirliğinin gelecekte de güçlenerek gelişmeye devam edeceğine olan güçlü inancımı bir kez daha ifade etmek isterim. Yaklaşan 8 Kasım Zafer Günü münasebetiyle zatı devletlerini ve kardeş Azerbaycan halkını en içten dileklerimle kutluyor, Azerbaycan'a daimi barış, refah ve ilerleme diliyorum.”