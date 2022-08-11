Bal sarhoşu ayının sağlık durumuna ilişkin açıklama (Acı bal nedir?)

Düzce'de fazla miktarda acı bal yediği için sersemleyen yavru ayının görüntüleri sosyal medyada ilgi çekti.

Yığılca ilçesinde ormanda acı bal üretimi yapan arıcıların baygın bulduğu yavru bozayı, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince tedaviye alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, baldan fazla yiyerek bayılan ayının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Düzce'de bitkin halde bulunan yavru boz ayımızın sağlık durumu iyi. Ekiplerimiz tedavisine devam ediyor. Balın dozunu kaçıran sevimli kızımıza bir isim verelim, adıyla yaşasın" denildi.

ACI BAL NEDİR?

Acı bal diğer adıyla 'deli bal' fundagiller familyasından 'orman gülü' bitkisiyle beslenen arıların ürettiği bir bal türü. Acı bal; gastrit, ülser gibi mide, bağırsak sistemi gibi rahatsızlıkları olanlar tarafından kullanılıyor. Ancak uzmanlar fazla tüketimin zehirlenmelere yol açabileceğini belirtiyor.

Zehirlenme belirtileri, balı yedikten 30 dakika ile 2 saat sonra mide bulantısı, kusma, şiddetli hipertansiyon ve kalp ritminin düşmesi, beyine yeterli kan gitmemesine bağlı hastanın bayılması şeklinde görülüyor.

Deli bala bağlı zehirlenmelerde terleme, sersemlik, çift ve bulanık görme gibi durumlarda ortaya çıktığı belirtiliyor.