Ayıyı orman gülü bayıltmış

Düzce'nin Yığılca ilçesinde acı bal üretimi yapan arıcıların sersemlemiş halde bulduğu yavru ayının görüntüleri sosyal medyada ilgi çekmişti.

Tedavisi süren sevimli boz ayının aç kaldığı için ormandan köye indiği ve kovanlardaki bal peteklerini parçaladığı öğrenildi.

ARI SALDIRISINA UĞRADI

Yaklaşık üç kilo acı bal yiyen yavru ayı bu sırada çok sayıda arının da saldırısına uğradı.



Bu nedenle şoka girdiği belirlenen ayı, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince tedaviye alındı.



6 aylık dişi ayı Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünün gözetiminde bulunuyor.



Veteriner hekimlerin kontrolünde özenle bakılan yavru ayı için özel yaşam alanı oluşturuldu. Sebze ve meyve takviyesi yapılan ayının sağlık durumu iyiye gidiyor.



Yaşaması için annesine ihtiyacı olan yavru ayı 1-2 gün daha gözetim altında tutulacak. Tedavisinin ardından da ormana bırakılacak.



ORMAN GÜLÜ BAYILTMIŞ

Ayının durumu bilim insanlarının da ilgisini çekti. Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, Yığılca ilçesinde ormancılar tarafından bulunan ayıyı bitkin düşüren ve halk arasında "deli bal" olarak bilinen orman gülü balını dikkatli tüketmek gerektiğini belirterek, "Faydaları var ama ölüme kadar gidebilecek sonuçlar da doğurabilir." dedi.

Kekeçoğlu, balın çeşitli sınıflara ayrılabildiğini, bitki florasına göre balları sınıflandırmanın önemli olduğunu söyledi.



Karadeniz yöresinde kestane, orman gülü ve ıhlamur balı bulunduğunu aktaran Kekeçoğlu, "Kestane ve ıhlamur balının dönemleri aynı. Bu balların hiçbir zararı yok, aksine çok faydalıdır. Ancak orman gülünden elde edilen balı kullanırken çok dikkatli olmak gerekiyor. Balın içerisinde grayanotoksin dediğimiz bir zehir var" diye konuştu

İSMİ BELLİ OLDU



Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ayıya "Balkız" isminin verildiği duyuruldu.

Sevimli ayıcığımızın adı “Balkız”😊



Kızımız adıyla yaşasın.



Balkız’ın sağlık durumu gayet iyi en kısa sürede yaşam alanına bırakağız. pic.twitter.com/4PJB6s3BhH — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) August 12, 2022

ACI BAL NEDİR?



Acı bal diğer adıyla 'deli bal' fundagiller familyasından 'orman gülü' bitkisiyle beslenen arıların ürettiği bir bal türü. Acı bal; gastrit, ülser gibi mide, bağırsak sistemi gibi rahatsızlıkları olanlar tarafından kullanılıyor. Ancak uzmanlar fazla tüketimin zehirlenmelere yol açabileceğini belirtiyor.



Zehirlenme belirtileri, balı yedikten 30 dakika ile 2 saat sonra mide bulantısı, kusma, şiddetli hipertansiyon ve kalp ritminin düşmesi, beyine yeterli kan gitmemesine bağlı hastanın bayılması şeklinde görülüyor.



Deli bala bağlı zehirlenmelerde terleme, sersemlik, çift ve bulanık görme gibi durumlarda ortaya çıktığı belirtiliyor.



