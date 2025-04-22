Bal tenekelerinin içinden kilolarca metamfetamin çıktı

Kayseri'de bal tenekeleri ve pet şişelerin içine gizlenmiş 10 kilo 250 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Bal tenekelerinin içinden kilolarca metamfetamin çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.A.'nın (35), il dışından kente getirdiğini tespit etti.

Bu kapsamda, H.A.’nın iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, bal tenekelerine ve pet şişelerine gizlenmiş 10 kilo 250 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.A., polis merkezine götürüldü.

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