Balat çetesine operasyon: 39 gözaltı

İstanbul Fatih'te sahipleri yurt dışında olan kişilerin ev ve arsalarını yasa dışı yollarla ele geçiren suç örgütüne operasyon düzenlendi. 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda, Mesut B.'nin elebaşılığını yaptığı suç örgütü üyesi 39 kişi yakalandı.

Balat çetesine operasyon: 39 gözaltı

'da organize suçlar şubesi ekipleri, Fatih Balat'ta, çoğu gayrimüslim vatandaşlara ait ev ve arsaları, yasa dışı biçimde ele geçiren çeteye yönelik çalışma başlattı.

Mesut B. elebaşılığını yaptığı suç örgütünün, adam öldürme ve yaralama dahil çok sayıda suça karıştığı ortaya çıktı.

Balat çetesine operasyon: 39 gözaltı - 1

Yurt dışında yaşayan mülk sahipleri ile yaşlı ve sahipsiz gördükleri vatandaşları hedef alan suç örgütüne yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonda 39 kişi gözaltına alındı.

Baskında, 16 ruhsatsız silah ve 2 kilogram kokain ele geçirildi.

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