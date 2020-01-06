Balat'ta metruk binanın çatısı çöktü

Fatih Balat Mahallesi Yasemin Sokak'ta bulunan iki katlı metruk binanın çatısı yoğun yağış nedeniyle çöktü.

Metruk binadan kopan parçalar Nihat Azı'ya ait olduğu öğrenilen diğer binanın çatısına zarar verdi.



Çatı çökmesi sırasında evde olduğunu söyleyen Nihat Azı daha önceden bina ile ilgili belediyeye çok sayıda ihbarda bulunduğunu söyledi. Nihat Azı, "Biz sandık ki bir yerde savaş var, çatı katına birisi bomba attı. Yukarı çıkıp baktık ki binanın bir buçuk katı olduğu gibi benim çatının üzerinde" dedi

Binadan düşen parçalar nedeniyle belediye ekipleri binanın önünü bariyerle kapattı.



Bu arada Fatih Belediyesi'nin, Anıtlar Kurulu'na binanın yıkımı için yazı yazdığı ve yıkımın başlatması için yazının cevabının beklendiği öğrenildi.