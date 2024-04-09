Balat'ta tarihi hamamda yangın

atih'te, depoda başlayıp iki katlı binaya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Balat Mahallesi Vodina Caddesi'ndeki tek katlı hamamın deposunda henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede iki katlı binaya da sıçradı.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.



İtfaiye ekipleri yangını bir saatlik çalışmasının ardından söndürdü, depo ile iki katlı bina kullanılamaz hale geldi.



Öte yandan, bazı vatandaşların yangını söndürmek için evlerinin balkonundan hortumla su tuttuğu görüldü.