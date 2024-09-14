Balayı dönüşü kaza: Damat hayatını kaybetti, gelin yaralı

Muğla'dan Denizli istikametine ilerleyen İbrahim Aday'ın (21) kullandığı otomobil, Kale ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve şarampole devrildi.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

