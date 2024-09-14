Balayı dönüşü kaza: Damat hayatını kaybetti, gelin yaralı

Muğla'dan Denizli istikametine ilerleyen İbrahim Aday'ın (21) kullandığı otomobil, Kale ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi, eşi Ezgi Aday ise Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çiftin Acıpayam'da ikamet ettikleri, yaklaşık bir hafta önce evlendikleri ve balayı tatili için gittikleri Muğla'dan döndükleri öğrenildi.
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