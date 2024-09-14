Balayı dönüşü kaza: Damat hayatını kaybetti, gelin yaralı

Denizli'nin Kale ilçesinde balayı tatilinden dönen çiftin bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu koca öldü, eşi yaralandı.

Balayı dönüşü kaza: Damat hayatını kaybetti, gelin yaralı

Muğla'dan istikametine ilerleyen İbrahim Aday'ın (21) kullandığı otomobil, Kale ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Balayı dönüşü kaza: Damat hayatını kaybetti, gelin yaralı - 1

İtfaiyenin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi, eşi Ezgi Aday ise Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çiftin Acıpayam'da ikamet ettikleri, yaklaşık bir hafta önce evlendikleri ve balayı tatili için gittikleri Muğla'dan döndükleri öğrenildi.

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